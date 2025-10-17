Il Comune di Pau ha pubblicato un bando per il conferimento delle borse di studio in favore degli studenti meritevoli, appartenenti a famiglie svantaggiate, che nell’anno scolastico 2024/2025 hanno frequentato le scuole secondarie di primo e secondo grado. Saranno 10 in totale le borse di studio che verranno assegnate (5 per le Medie e 5 per le superiori) con importi che variano dai 250 ai 100 euro per i ragazzi che si sono distinti nelle classi delle secondarie di primo grado e dai 450 ai 200 euro per gli studenti meritevoli delle secondarie di secondo grado.

Per l’assegnazione delle borse di studio si terrà conto del profitto scolastico e del reddito del nucleo familiare. Gli interessati potranno presentare la domanda al Comune, utilizzando il modulo predisposto dall’Ufficio Socio-Culturale, entro venerdì 24 ottobre.

