Pau, borse di studio agli studenti meritevoliLe domande devono essere presentate entro il 24 ottobre
Il Comune di Pau ha pubblicato un bando per il conferimento delle borse di studio in favore degli studenti meritevoli, appartenenti a famiglie svantaggiate, che nell’anno scolastico 2024/2025 hanno frequentato le scuole secondarie di primo e secondo grado. Saranno 10 in totale le borse di studio che verranno assegnate (5 per le Medie e 5 per le superiori) con importi che variano dai 250 ai 100 euro per i ragazzi che si sono distinti nelle classi delle secondarie di primo grado e dai 450 ai 200 euro per gli studenti meritevoli delle secondarie di secondo grado.
Per l’assegnazione delle borse di studio si terrà conto del profitto scolastico e del reddito del nucleo familiare. Gli interessati potranno presentare la domanda al Comune, utilizzando il modulo predisposto dall’Ufficio Socio-Culturale, entro venerdì 24 ottobre.