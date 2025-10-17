Non è caduta nel vuoto la proposta dell’Associazione Culturale “Amici di Pino”, che nei mesi scorsi aveva chiesto al Comune di Oristano di dedicare il parco sportivo di Torangius alla memoria di Giuseppe “Pino” Spiga. La Giunta comunale, su proposta dell’assessore allo Sport Antonio Franceschi, ha approvato all’unanimità la delibera che renderà ufficiale l’intitolazione.

Allenatore, educatore e appassionato promotore dello sport come strumento di inclusione, Pino Spiga – scomparso nel 2010 – è stato tra i fondatori della San Paolo, contribuendo in modo decisivo alla diffusione della pallavolo nel territorio oristanese. La sua eredità è viva in chi lo ha conosciuto e in quanti, grazie a lui, hanno imparato a vedere nello sport un’occasione di crescita e solidarietà.

Il Parco di Piazza Baden-Powell, recentemente riqualificato, diventerà così un luogo-simbolo per la comunità. Come si legge nella delibera, l’intitolazione rappresenta “un atto di alto valore morale e civile” e un modo per trasmettere alle nuove generazioni i valori di determinazione, spirito di squadra e impegno sociale che hanno guidato tutta la vita di Pino Spiga.

