Sorso, due nuovi medici di medicina generalePrenderanno servizio mercoledì 22 ottobre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Prenderanno servizio mercoledì 22 ottobre, nell’ambito 1.6 del Distretto di Sassari i due nuovi Medici di medicina generale con incarico provvisorio. Entrambi, inizialmente, presteranno la loro attività nei locali della Guardia medica di Sorso, in via Giuseppe Dessì, n. 5. Successivamente, si trasferiranno nei locali messi a disposizione dal Comune di Sorso, in via Sant’Anna n. 24.
Lo ha disposto il Distretto Asl di Sassari che trattandosi di incarico provvisorio, comunica che l’assegnazione al nuovo medico verrà fatta d’ufficio.
A prendere servizio saranno Enrico Giovanni Pilo presente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10 alle 13; martedì e giovedì, dalle ore 16 alle 19. Enrico Giovanni Pilo prenderà in carico gli ex pazienti del medico Domenico Bacchi e i pazienti dell’ambito privi di medico.
Il medico Gian Gavino Pilo presterà servizio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16 alle 19; martedì e giovedì, dalle ore 10 alle 13. Il dottor Gian Gavino Pilo prenderà in carico gli ex pazienti della Peruzzu Iosetta. Contestualmente alla presa di servizio dei due medici, dal 21 ottobre, il servizio Ascot cesserà la sua attività.