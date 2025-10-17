In auto con 30 grammi di cocaina, due persone sono state arrestate dalla Polizia Stradale di Oristano.

Gli agenti hanno fermato i due, pluripregiudicati, che si sono subito mosrati molto nervosi e per niente collaborativi. Di qui la decisione di perquisirli, uno di loro ha consegnato subito un piccolo involucro con una dose di cocaina: ma ciò non è bastato a convincere gli agenti a non approfondire il controllo.

In un’intercapedine posta sotto uno dei sedili i poliziotti hanno trovato l’altra droga e poi, estesa la perquisizione alle abitazioni dei due, è stato rinvenuto tutto il materiale per il confezionamento e lo spaccio al dettaglio: bilancini, sostanze da taglio.

Per i due quindi è scattato il sequestro in flagranza: sequestrati 30 grammi di droga e tutto il materiale usato per confezionare le dosi.

(Unioneonline)

