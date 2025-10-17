Oristano, nervosi al controllo della Polizia: sotto il sedile spuntano 30 grammi di cocainaDue uomini, pluripregiudicati, sono stati arrestati
In auto con 30 grammi di cocaina, due persone sono state arrestate dalla Polizia Stradale di Oristano.
Gli agenti hanno fermato i due, pluripregiudicati, che si sono subito mosrati molto nervosi e per niente collaborativi. Di qui la decisione di perquisirli, uno di loro ha consegnato subito un piccolo involucro con una dose di cocaina: ma ciò non è bastato a convincere gli agenti a non approfondire il controllo.
In un’intercapedine posta sotto uno dei sedili i poliziotti hanno trovato l’altra droga e poi, estesa la perquisizione alle abitazioni dei due, è stato rinvenuto tutto il materiale per il confezionamento e lo spaccio al dettaglio: bilancini, sostanze da taglio.
Per i due quindi è scattato il sequestro in flagranza: sequestrati 30 grammi di droga e tutto il materiale usato per confezionare le dosi.
(Unioneonline)