Rappresenta un passo decisivo per migliorare la sicurezza urbana il via libera dal Consiglio comunale che ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento per la videosorveglianza, reso immediatamente esecutivo e in vigore da subito.

Il documento, composto da 14 articoli, è stato illustrato in aula dall’assessore alla viabilità e polizia locale Marco Naitana, e recepisce i principi della direttiva Ue sul trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione e contrasto ai reati.

«Questo regolamento - ha spiegato Naitana - è propedeutico alla manutenzione delle videocamere esistenti e all’installazione di nuovi dispositivi, compresi i varchi già approvati dal ministero».

Il potenziamento sarà possibile grazie a un finanziamento regionale ottenuto con l’impegno del sindaco Alfonso Marras: «Potremo contrastare più efficacemente degrado e illegalità, migliorando vivibilità e tutela del territorio», ha aggiunto l’assessore.

