Bosa, approvato il nuovo regolamento per la videosorveglianzaRappresenta un passo decisivo per migliorare la sicurezza urbana
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Rappresenta un passo decisivo per migliorare la sicurezza urbana il via libera dal Consiglio comunale che ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento per la videosorveglianza, reso immediatamente esecutivo e in vigore da subito.
Il documento, composto da 14 articoli, è stato illustrato in aula dall’assessore alla viabilità e polizia locale Marco Naitana, e recepisce i principi della direttiva Ue sul trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione e contrasto ai reati.
«Questo regolamento - ha spiegato Naitana - è propedeutico alla manutenzione delle videocamere esistenti e all’installazione di nuovi dispositivi, compresi i varchi già approvati dal ministero».
Il potenziamento sarà possibile grazie a un finanziamento regionale ottenuto con l’impegno del sindaco Alfonso Marras: «Potremo contrastare più efficacemente degrado e illegalità, migliorando vivibilità e tutela del territorio», ha aggiunto l’assessore.