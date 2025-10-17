Un risveglio da incubo per un anziano di Ghilarza. Fumo in tutta la casa, aria irrespirabile e le fiamme che in pochi secondi sono diventate sempre più minacciose. L’incendio è divampato all’improvviso in una casa in vico Santa Lucia: il pensionato è riuscito a mettersi in salvo e a lanciare l’allarme.

Erano circa le 4 del mattino, sul posto è subito arrivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta che è riuscita a spegnere l’incendio dopo un lungo e complesso lavoro di bonifica.

I danni sembrano piuttosto ingenti, sono in corso gli accertamenti per determinare l’origine del rogo che, dai primi riscontri, sembrerebbe accidentale forse dovuto a un guasto a un impianto.

© Riproduzione riservata