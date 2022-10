Addio al divieto di transito per biciclette e monopattini nelle aree pedonali del centro storico di Oristano.

A cinque anni di distanza dal provvedimento, introdotto dall’amministrazione Lutzu alla luce delle numerose lamentele di cittadini stanchi di essere ostaggio di ciclisti indisciplinati, la Giunta di Massimiliano Sanna ha dato il via libera a un’ordinanza che modifica la disciplina del traffico nel salotto buono della città.

A partire da lunedì 24 ottobre bici e monopattini potranno riprendere a circolare in piazza Roma, in vico Umberto I, in via De Castro, in vico Diego Contini, in via Garibaldi (nel tratto compreso tra Piazza Roma, via Serneste e vico Garibaldi), in via Parpaglia (tra Piazza Roma, via Serneste e via Aquila), in vico Iosto e in piazza Eleonora. Il limite di velocità è fissato in 6 km/h.

Resta in vigore il divieto in corso Umberto, dove viene consentito il transito dei velocipedi condotti da minori fino a sei anni di età, purché accompagnati dai genitori, con l’obbligo di vigilare sulla loro condotta.

“I divieti, nel 2017, erano partiti in via sperimentale – osserva il sindaco Massimiliano Sanna – . Confrontando quanto accadeva prima e quanto si è verificato dopo l’introduzione del divieto del 2017, ci siamo convinti dell’opportunità dei correttivi, limitando il divieto alla sola via Dritta dove è evidente come il libero utilizzo di bici e monopattini non sia compatibile con l’alta presenza di pedoni”.

Nei prossimi giorni sarà sistemata la nuova segnaletica stradale.

