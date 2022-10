Il problema degli autotrasporti in tutta la Provincia è serio e annoso. Carenza e obsolescenza degli automezzi, corse per i paesi cambiate all’improvviso, fatiscenza del deposito centrale di Oristano. Degrado che denuncia la consigliera regionale dei Riformatori Annalisa Mele che, a seguito delle tante segnalazioni ricevute dai cittadini, ha avviato una serie di sopralluoghi nelle sedi Arst, a partire da Oristano che presenta molte criticità.

“Sono numerose le segnalazioni ricevute dai cittadini per i gravi disservizi nella mobilità da parte dell’Arst, tra i quali costanti guasti dei mezzi, cambio di corse senza preavviso e accorpamenti delle stesse, con i quali si costringono i passeggeri, soprattutto studenti, a lottare per garantirsi un posto”, precisa l’onorevole che annuncia una interrogazione in Consiglio regionale per chiedere un intervento urgente di messa in sicurezza anche del deposito Arst di Oristano, da tempo fatiscente.

“La biglietteria dell’autostazione centrale di Oristano è chiusa da diversi anni, nei paesi le difficoltà sono notevoli, soprattutto per gli anziani, nell’acquisto dei biglietti online, in quanto il sistema è automatizzato e per biglietti cartacei prevede costi a carico dei gestori che non sono in grado di anticipare”. Nel deposito oristanese “lo stato di degrado è evidente, l’intero perimetro è pericolante, e c’è un deficit di automezzi del 70% circa”. Ancora: “All’interno la sede degli uffici e servizi, la situazione si fa anche più grave: preoccupanti crepe, pavimentazione a tratti distrutta, evidenti dislivelli e servizi igienico-sanitari indegni”.

L’interrogazione in Consiglio regionale “per sollecitare il raggiungimento di concrete soluzioni per garantire ai lavoratori e alle lavoratrici il diritto ad avere un posto di lavoro sicuro e dignitoso”.

