Oristano, borsa di studio Antonello Pinna: nove eccellenze in corsaIl premio quest’anno dedicato a Pino Tilocca, il dirigente scolastico scomparso nei mesi scorsi
Un premio che guarda al futuro senza dimenticare la memoria. Sabato 28, alle 10, Museo Diocesano Arborense, torna l’“Antonello Pinna Merit Award 2025”, quest’anno dedicato a Pino Tilocca, dirigente scolastico scomparso nei mesi scorsi. Ormai è un appuntamento fisso per la città: un premio promosso dal neuroscienziato Graziano Pinna per ricordare il fratello maggiore Antonello, diplomato al Liceo Scientifico Mariano IV d’Arborea e scomparso prematuramente.
Sono nove i neodiplomati pre-selezionati: cinque ragazzi e quattro ragazze, tutti 19enni, provenienti da Oristano e dai centri della provincia come Marrubiu, Tramatza, Terralba e Ghilarza. Sette arrivano dal Mariano IV e due dal Liceo Classico De Castro. Otto hanno chiuso la maturità con 100 e lode, uno con 100/100. Un livello altissimo.
I loro percorsi universitari raccontano ambizioni chiare: Medicina e Chirurgia, Medicine and Biomedical Engineering alla Humanitas University, Neuroscience a Bristol, Ingegneria Biomedica al Politecnico di Milano, Fisioterapia, Fisica alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Giurisprudenza, Scienze Economiche, Politiche e Giuridiche.
In palio due borse di studio da 4.000 e 1.500 euro, più una menzione di merito. La graduatoria ha tenuto conto non solo del voto, ma anche delle condizioni economiche, del volontariato, delle lettere dei docenti e di una lettera di auto-presentazione, in cui ciascun candidato ha raccontato sogni e progetto di vita.
La commissione è composta da profili di respiro internazionale, tra cui Alberta Lai, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Toronto, Marcello Alecci, attualmente Science Attaché al Consolato Generale d’Italia a Chicago, Marco Gargiulo, professore ordinario di Linguistica e cultura italiana all’Università di Bergen e Fabio Meloni, ex vincitore dell’edizione 2020. Un premio che è insieme memoria, merito e investimento concreto sulle nuove generazioni.