Il Comune di Riola Sardo sta lavorando alla redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, strumento obbligatorio di pianificazione comunale per monitorare, progettare e rimuovere tutti gli ostacoli fissi presenti in edifici e spazi pubblici. Per indirizzare gli investimenti verso una migliore accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici l'amministrazione chiede però il contributo dei cittadini. Saranno proprio loro a dover segnalare eventuali barriere e criticità legate all’accessibilità dei luoghi e alla sicurezza pedonale presenti nel territorio comunale, utilizzando il modulo presente sul sito istituzionale del Comune. È possibile reperirlo anche in forma cartacea presso l'Ufficio Tecnico. In forma anonima, i cittadini dovranno rispondere a un questionario. Verranno chieste informazioni su dove bisognerebbe intervenire per migliorare la sicurezza e l'accessibilità e quali servizi pubblici devono essere resi più accessibili. Inoltre, i cittadini dovranno indicare quali sono le maggiori criticità che si incontrano durante una passeggiata nel loro paese.

