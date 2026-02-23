Riola Sardo, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche con l’aiuto dei cittadiniSul sito del Comune un questionario anonimo per segnalare le criticità
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Riola Sardo sta lavorando alla redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, strumento obbligatorio di pianificazione comunale per monitorare, progettare e rimuovere tutti gli ostacoli fissi presenti in edifici e spazi pubblici. Per indirizzare gli investimenti verso una migliore accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici l'amministrazione chiede però il contributo dei cittadini. Saranno proprio loro a dover segnalare eventuali barriere e criticità legate all’accessibilità dei luoghi e alla sicurezza pedonale presenti nel territorio comunale, utilizzando il modulo presente sul sito istituzionale del Comune. È possibile reperirlo anche in forma cartacea presso l'Ufficio Tecnico. In forma anonima, i cittadini dovranno rispondere a un questionario. Verranno chieste informazioni su dove bisognerebbe intervenire per migliorare la sicurezza e l'accessibilità e quali servizi pubblici devono essere resi più accessibili. Inoltre, i cittadini dovranno indicare quali sono le maggiori criticità che si incontrano durante una passeggiata nel loro paese.