Momenti di paura ieri pomeriggio a Torregrande per un incidente in cui è rimasto coinvolto un 31enne di Cabras. Il giovane è stato subito soccorso e accompagnato all’ospedale San Martino per ulteriori accertamenti.

Secondo quanto emerso dai primi riscontri, il 31enne era al volante della sua Fiat 500 quando ha accusato un malore e ha perso il controllo del mezzo. L’utilitaria è finita all’interno del cantiere vicino alla Torre, sfondando la rete arancione che delimita l’area dei lavori nella piazza principale della borgata marina.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118. Inizialmente le condizioni del ragazzo sembravano piuttosto serie tanto che è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Poi la situazione sembra si sia stabilizzata e il giovane è stato trasferito in ospedale per ulteriori cure; dai primi riscontri non sarebbe in pericolo di vita.

A Torregrande sono intervenuti anche i carabinieri della sezione Radiomobile di Oristano.

