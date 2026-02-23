La Pro loco “Sa Mendua” di Baressa organizza un viaggio a Lourdes. Il soggiorno è previsto dal 7 al 10 giugno prossimo. In totale 4 giorni e 3 notti; prevista la partenza dall’aeroporto di Cagliari – Elmas e il pernottamento a Lourdes con pensione completa.

Nel corso del viaggio verranno ripercorsi i passi di Bernardette, partendo dalla Basilica di San Pio X, il museo, la casa natale e tutti i luoghi significativi. Per poter partecipare (è prevista la quota di partecipazione di 685 euro in totale) si può prenotare fino al 28 febbraio.

