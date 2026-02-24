Le condizioni meteo avevano giocato un brutto scherzo, ma la voglia di festeggiare e di vivere allegramente il Carnevale, nonostante tutto, non è venuta meno. L’edizione 2026 del “Carnevale Gonnoscodinese” ha solo cambiato data: dopo il rinvio di sabato 14 il nuovo appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio.

La manifestazione è organizzata dalla Pro loco e dal Comune, per un intero pomeriggio all’insegna dell’allegria.

Il pomeriggio di festa inizierà alle 16, quando le maschere si riaduneranno presso la circonvallazione del paese, in località “Quatierru”. Alle 16.30 è fissata la partenza della sfilata dei carri allegorici e delle maschere per le vie del paese; la conclusione del percorso sarà presso gli Archi di San Bartolomeo. Alle 19.30 il “Processo a Re Giorgio” e, alle 20, la premiazione di maschere e carri; conclusione con malloreddus e dolci di carnevale per tutti.

© Riproduzione riservata