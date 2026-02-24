Masullas, l'ufficio postale del paese diventa sostenibileUn impianto fotovoltaico sul tetto della sede
A Masullas, nell’Ufficio Postale di via Manzoni è stato installato un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto della sede. L’installazione sarà in grado di generale una potenza complessiva di 13 KW, per una previsione di energia prodotta annualmente di circa 20.000 kWh; intervento che consentirà un risparmio in termini di emissione di anidride carbonica di circa 9,5 tonnellate annue.
L’installazione del sistema fotovoltaico posizionato a Masullas fa parte di un progetto di Poste più ampio che prevede l’installazione di impianti con una potenza media di circa 50kWp per un perimetro di potenza complessiva pari a circa 19MWp, intervenendo su siti di medie e grandi dimensioni, tra cui uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale.
Il numero dei pannelli installato da Poste Italiane è specifico per ogni impianto fotovoltaico, nel rispetto della taglia degli immobili e delle caratteristiche tecniche.