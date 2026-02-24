Partiranno da lunedì 2 marzo le prove Invalsi per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. I maturandi saranno i primi a essere coinvolti nella Rilevazione nazionale, secondo il calendario definito dall'Istituto.

Le prove riguarderanno italiano, matematica e inglese (lettura e ascolto).

La sessione suppletiva è fissata dal 21 maggio al 5 giugno

