C’è anche una località della Sardegna tra le 20 mete europee più desiderate dai turisti internazionali secondo la classifica European Best Destinations 2026, che come ogni anno pubblica i risultati del sondaggio sui desideri di oltre 1,3 milioni di viaggiatori di 154 Paesi diversi, con una selezione iniziale di più di 500 destinazioni europee valutate in base a popolarità, qualità dell'offerta turistica, crescita dell'interesse online e attenzione alla sostenibilità. Si tratta di Bosa, che si piazza al 17esimo posto. Guardando all’Italia, sono ben sette le località del Belpaese inserite nella classifica: oltre a Bosa ci sono anche Verona, Burano, Cefalù, Ravello, Procida e Taormina.

La classifica annuale, basata sui voti dei viaggiatori, è pensata per indicare le mete europee più desiderate dell'anno ma anche per intercettare trend nuovi con destinazioni sostenibili e meno affollate. Dalla classifica, infatti, emerge, oltre all'interesse per il nostro Paese, la crescita di destinazioni storiche (da Madrid a Parigi e Lisbona) e di esperienze sostenibili e incentrate sulla natura, sul turismo outdoor, con mete più sostenibili e verdi come la Stiria slovena o l'isola di Madeira.

Un'altra tendenza che segnalano i viaggiatori con i loro voti è un graduale declino del modello del turismo "mordi e fuggi” a favore di viaggi più immersivi, lunghi e studiati nel dettaglio.

In cima alla classifica c’è Madrid: la capitale spagnola, votata da più di 127mila viaggiatori, si aggiudica il titolo come miglior destinazione d'Europa per il 2026, davanti alla capitale cipriota Nicosia e alla regione slovena di Štajerska.

(Unioneonline/l.f.)

