L’intera comunità di Siamanna è in festa per i 100 anni della signora Adelina Serra. Il secolo di vita è arrivato nella giornata di domenica 22 febbraio.

«Celebriamo con grande gioia il centesimo compleanno della nostra cara compaesana», è il commento di Franco Velio Melas, sindaco di Siamanna. Nel pomeriggio di domenica si è tenuta una messa in suo onore nella Casa Serena a Tiria, dove la signora Adelina risiede attualmente, celebrata da Monsignor Tonino Zedda, alla presenza di familiari, amici e rappresentanti istituzionali locali. Nata il 22 febbraio 1926, Adelina Serra partì in giovane a Milano per lavoro, per poi tornare a Siamanna.

«Con semplicità e dedizione – prosegue Melas - ha testimoniato i valori che arricchiscono il patrimonio della nostra comunità: la bontà e l'amore verso il prossimo».

Il primo cittadino e l’Assessora Bernarda Orrù hanno consegnato alla festeggiata una targa ricordo, a testimonianza della stima e della gratitudine della comunità nei confronti della neo-centenaria.

© Riproduzione riservata