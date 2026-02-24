Siano fatte delle verifiche accurate agli impianti idrici gestiti da Abbanoa e le scuole siano dotate di riserve idriche. A chiederlo al Comune di Muravera il gruppo di minoranza “Obiettivo Muravera”.

«Riteniamo che le scuole – hanno sottolineato i consiglieri Gianfranco Sestu, Francesca Mattana e Andrea Zinzula - debbano essere dotate di apposite riserve idriche dato che in poco più di un mese il paese è rimasto senza acqua per ben due volte. L'ultima volta a causa del maltempo, la precedente a causa di un non precisato malfunzionamento improvviso». L’acqua, in entrambe le occasioni, è mancata soprattutto nelle abitazioni delle zone alte del paese mentre nelle altre zone c’era a singhiozzo (e a bassissima pressione, con evidenti disagi).

La minoranza, proprio in seguito ai disastri provocati dal maltempo, ha chiesto anche la costituzione di un gruppo di lavoro per la gestione delle richieste di risarcimento danni ai privati e alle attività produttive, affinché le istruttorie e le liquidazioni dei contributi siano celeri. «Il nostro territorio al termine di questi giorni difficili che fanno seguito al passaggio del ciclone – hanno aggiunto Sestu, Mattana e Zinzula – è stato messo a dura prova. I danni subiti sono ingenti con abitazioni danneggiate, attività produttive compromesse, produzioni agricole perse». Proprio in questi giorni il gruppo di lavori potrebbe essere istituito.

