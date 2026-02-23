Il settore tecnico della Provincia di Oristano ha approvato il progetto esecutivo della circonvallazione di Cuglieri, passaggio decisivo per la realizzazione dell’opera. L’ex amministratore Battista Ghisu parla di «un risultato storico», ricordando come il lavoro svolto durante il suo mandato sia stato determinante per sbloccare un’incompiuta ferma da oltre vent’anni.

«Finalmente – afferma- il lavoro che portato avanti per finanziare e progettare questa incompiuta giunge al termine. Tra un mese circa, salvo intoppi, l’opera andrà in appalto». Il finanziamento complessivo raggiunge i 13,5 milioni di euro, frutto dei 9,1 milioni dei fondi Fsc ai quali si sono aggiunte le risorse già disponibili nelle casse provinciali. Un risultato che, secondo a Ghisu, è stato possibile grazie alla collaborazione tra tecnici e amministratori.

«Insieme al servizio viabilità siamo riusciti a far finanziare l’opera. Se si è arrivati a questo lo si deve al grande lavoro di programmazione dell’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Piu, che ha capito l’importanza strategica dell’opera per la Planargia e l’Oristanese». Non manca un ringraziamento al presidente Paolo Pireddu che, sottolinea l’ex amministratore, «ha tenuto fermo il lavoro impostato durante il mio anno di mandato».

