Dopo cinque anni di stop, il dormitorio comunale di Oristano riapre nella nuova sede di via Alghero. Il servizio era stato sospeso nel 2020, durante la pandemia, lasciando scoperto un presidio essenziale per le persone senza fissa dimora.

La riattivazione è stata possibile grazie a un finanziamento congiunto di PLUS e Comune, che hanno stanziato 20 mila euro ciascuno. L’amministrazione ha inoltre sostenuto le spese di ristrutturazione dell’immobile, per un investimento complessivo di circa 40 mila euro. Rotary e Rotaract hanno contribuito con gli arredi. La gestione è affidata alla Fondazione Nostra Signora di Bonacatu, che cura i servizi della Caritas diocesana.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessora ai Servizi sociali Carmen Murru. “La riapertura del dormitorio comunale – ha dichiarato il primo cittadino – rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le persone più fragili della nostra comunità. È il risultato di un importante lavoro di squadra tra istituzioni, enti del terzo settore e associazioni, che dimostra come la collaborazione sia la strada giusta per dare risposte efficaci ai bisogni sociali del territorio”.

La struttura dispone di otto posti letto, distribuiti in sei camere con servizi igienici, oltre a soggiorno e cucina, ed è destinata a uomini in condizioni di povertà estrema. Per l’assessora Murru “Questo servizio non è solo un luogo di accoglienza notturna, ma uno spazio di dignità, ascolto e supporto. Il dormitorio si inserisce in una rete di interventi più ampia, pensata per accompagnare le persone in difficoltà e non lasciarle sole”.

Il dormitorio è attivo tutti i giorni: ingresso tra le 20 e le 21.30, tempo libero fino alle 22.30, pernottamento dalle 22.30 alle 6.30. Dalle 6.30 alle 7.30 sono previsti riordino e cura personale, con colazione servita tra le 7.30 e le 8, orario entro cui la struttura deve essere lasciata. L’accesso avviene tramite i Servizi sociali dell’Ambito PLUS o il Pronto intervento sociale nelle situazioni di emergenza.

