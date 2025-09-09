Altri due nuovi casi di positività alla West Nile nella provincia di Oristano. Dopo i cinque registrati ieri, oggi si sommano un'ultraottantenne di Ardauli e un ultrasettantenne di Cabras, entrambi ricoverati all'ospedale San Martino.

Come da prassi, il dipartimento di Prevenzione ha avviato l’indagine epidemiologica e l’individuazione dell’area in cui abitano i soggetti contagiati dal virus, per la disinfestazione entro i 200 metri dalle rispettive abitazioni. Diventano così 24 i casi accertati nella provincia di Oristano dall'inizio del 2025, con 11 ancora ricoverati e 12 dimessi. È invece deceduto un paziente la scorsa settimana, a Ghilarza.

«Ancora una volta sottolineiamo che l’80% di chi viene infettato dal virus non sviluppa alcun sintomo, il 20% sviluppa una sindrome simil-influenzale e meno dell’1%, perlopiù soggetti fragili e anziani, accusa sintomi più gravi, come encefalite e meningoencefalite», afferma la direttrice del dipartimento di Sanità e Prevenzione della Asl 5 di Oristano, Maria Valentina Marras. «Ma sono soprattutto gli anziani e i fragili, le persone con patologie pregresse, a maggiore rischio, per cui invitiamo ancora una volta ad adottare scrupolosamente le misure di prevenzione e protezione dalle punture di zanzara, insetto che veicola il virus».

