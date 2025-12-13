Non solo il 25 novembre. A Cabras proseguono le iniziative dedicate alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Alla scuola secondaria, il Centro Antiviolenza Donna Eleonora di Oristano ha incontrato studenti e studentesse per un nuovo appuntamento del percorso “Potere alle parole”.

Nel corso dei laboratori, Francesca Marras, responsabile del Centro, insieme alle operatrici, ha spiegato, attraverso momenti di confronto e la visione di filmati, quali sono i comportamenti corretti e come riconoscerli nelle relazioni quotidiane tra le persone.

«Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere la conoscenza e la consapevolezza tra i e le giovani sulla violenza di genere, sin dal riconoscimento degli stereotipi e pregiudizi che sono alle basi della disparità di genere da cui ha origine la violenza contro le donne - dichiara Francesca Marras - La nostra missione è quella di creare uno spazio di ascolto e accoglienza, dove i e le giovani possano trovare supporto e informazioni per costruire un futuro libero dalla violenza contro le donne. Con Potere alle Parole, vogliamo promuovere una cultura del rispetto e della parità di genere, e costruire un futuro più giusto e più sicuro per tutte le donne. Siamo convinte che l’educazione e la sensibilizzazione siano le chiavi per prevenire la violenza di genere e costruire un mondo più equo e rispettoso».

«Il percorso Potere alle parole rappresenta un investimento sul presente e sul futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze - ha dichiarato l’assessora alle politiche sociali Laura Celletti - Parlare di linguaggio, rispetto e relazioni significa intervenire prima che la violenza prenda forma, offrendo strumenti di consapevolezza che aiutano a riconoscere comportamenti sbagliati e a costruire relazioni sane. Come amministrazione riteniamo essenziale essere al fianco della scuola e del Centro Antiviolenza in questo lavoro educativo, perché solo attraverso un’alleanza tra istituzioni, famiglie e comunità possiamo promuovere una cultura fondata sulla dignità, sull’ascolto e sulla responsabilità condivisa».

«La prevenzione, a partire dalle scuole, è fondamentale per fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari a riconoscere i segnali della violenza e a promuovere relazioni basate sul rispetto e sulla parità. Come Consigliera di Parità della Provincia di Oristano ritengo indispensabili momenti di confronto come quello che questa mattina stiamo condividendo con le studentesse e gli studenti della scuola media di Cabras», dichiara Martina Dell’Oro, consigliera di parità della Provincia di Oristano.

© Riproduzione riservata