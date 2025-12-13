A Milis l’acqua non è potabile a causa del superamento dei valori dei limiti ammessi. Lo ha comunicato Abbanoa al Comune.

Ecco perché la sindaca Monica Ortu, per la tutela della salute pubblica, e come richiesto dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’Asl di Oristano, ha firmato un'ordinanza per vietare l'utilizzo. La risorsa idrica può essere utilizzata solo esclusivamente per gli usi domestici e per l’igiene della persona.

Fino al superamento dell’emergenza, per venire incontro alle esigenze della popolazione, un’ autobotte di Abbanoa sosterà a partire tutti i giorni dalle 10 alle 16 in via Eleonora d’ Arborea.

