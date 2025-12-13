Passo decisivo verso la completa riqualificazione del Mercato Civico Comunale, che secondo gli intendimenti dell'amministrazione comunale, rappresenta un altro importante tassello per la valorizzazione del patrimonio pubblico e di rilancio del centro urbano.

Le risorse finanziarie investite per l'intero progetto sono complessivamente 700mila euro, una cifra importante che testimonia la volontà di restituire alla cittadinanza uno spazio rinnovato, moderno e funzionale, capace di rispondere alle esigenze di una comunità in continua evoluzione.

«Il piano di intervento si articola in due lotti - spiega l'aassessore paolo Soru - con 250mila euro finanziati dalla Regione, prevedendo opere che modificheranno visibilmente l'aspetto della struttura come il completo cambio degli infissi e la realizzazione del cappotto esterno. Interventi che conferiranno un nuovo look al caseggiato rendendolo più efficiente dal punto di vista energetico, più accogliente e in linea con gli standard architettonici contemporanei».

Si tratta di interventi che non solo miglioreranno l'estetica dell'edificio, ma garantiranno anche un maggiore comfort per operatori e cittadini, riducendo i consumi e aumentando la sostenibilità complessiva. «Il secondo lotto, del valore di 450.000 euro – spiega il primo cittadino - , viene ora sostenuto grazie ai 300.000 euro ottenuti dall'ultimo bando regionale e ai 150.000 euro derivanti dall'avanzo di amministrazione. Questo pacchetto di risorse consentirà di completare la rigenerazione funzionale, impiantistica e architettonica dell'edificio, trasformandolo in uno spazio polivalente, adeguato alle esigenze della comunità e capace di ospitare attività commerciali e sociali in un contesto rinnovato e attraente».

«L'obiettivo – conclude Corrias - è quello di ripristinare al paese un luogo centrale, che diventi punto di riferimento per la vita quotidiana e motore di sviluppo per il tessuto economico locale».

Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione urbana che interessa tutto il centro abitato di Marrubiu.

L'amministrazione sta infatti portando avanti un piano di interventi mirati alla valorizzazione degli spazi pubblici, con l'intento di rafforzare l'identità comunale e di migliorare la qualità della vita dei cittadini. In questo quadro, il Mercato Civico assume un ruolo simbolico e pratico di grande rilievo e diventare un moderno polo di aggregazione e di commercio, capace di coniugare tradizione e innovazione.

