Alla vigilia delle festività, arriva una importante novità per la comunità terralbese che si appresta a scrivere una pagina significativa nel settore dei servizi sociali, alle prese con l'aumento dell'età media della popolazione. Sono iniziati, infatti, i lavori per l'adeguamento e la riqualificazione della casa per anziani “Villa dei Pini” affidati alla Impresa Cos. Vip srl di Quartucciu, destinata a persone non autosufficienti, che si affiancherà alla struttura già esistente, capace di ospitare invece ventiquattro anziani autosufficienti.

L'investimento, pari a 730mila euro, ottenuto attraverso il programma territoriale “Dal mare verso l'interno” dell'Unione dei Comuni del Terralbese, rappresenta la risposta a una domanda di assistenza che, fino ad oggi mancava a Terralba, ma è destinata anche ad ospiti provenienti dai centri limitrofi.

«È un traguardo molto importante - evidenzia il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Grussu al termine della visita al cantiere - perché colmiamo una mancanza nell'assistenza riservata alle persone più avanti con l'età». Grussu sottolinea che la nuova struttura sarà moderna, dotata di tutti i comfort necessari per garantire agli ospiti un ambiente accogliente e sicuro. Oltre alle camere, il progetto prevede ampi spazi e servizi comuni e di socializzazione, pensati per favorire l'aggregazione e il confronto tra gli anziani. La gestione della struttura così come avviene per la parte già operativa, sarà affidata ad una cooperativa specializzata, con personale qualificato e formato per assistere le persone non autosufficienti.

«Spesso le famiglie non sono più in grado di assistere i propri cari nel migliore dei modi – osserva l'assessore - e questo spazio permette di offrire loro un supporto costante, garantendo al tempo stesso una vita dignitosa agli ospiti». Le opere dovrebbero concludersi entro il 2026 con i servizi sociali del Comune pronti ad accogliere le numerose persone già in lista d'attesa.

Con la nuova ala della residenza per gli anziani, Terralba rafforza il proprio impegno nel settore della terza età, aggiungendo un servizio fondamentale a quelli già offerti dal Comune. I servizi sociali sono impegnati quotidianamente a garantire e coordinare, per centinaia di casi, un supporto costante di interventi personalizzati che si svolgono già all'interno delle abitazioni.

