Nel Guilcier il clima natalizio entra nel vivo. Oggi ad Abbasanta sono stati proposti i tradizionali mercatini di Natale con l’apertura della Casa di Babbo Natale, intrattenimento per i più piccoli e balli in piazza.

Domani è la volta della comunità di Paulilatino dove sarà proposto l’evento “Qualcuno salvi il Natale”. Si inizia alle 10 con l’apertura degli stand, alle 12 l’esibizione della banda musicale Orfeo di Paulilatino. Nel pomeriggio aprirà il villaggio di Natale e dalle 16,30 saranno proposti balli sardi in piazza con Alessandro Oppo e Lorenzo Mele. In prima linea nell’organizzazione della manifestazione la Consulta giovani. E il fronte dei giovanissimi a Paulilatino è molto attivo.

Il Consiglio comunale dei ragazzi ha infatti deciso di accogliere l’invito della Caritas diocesana e sino al 17 dicembre, dalle 9 alle 13 all’ingresso delle scuole elementari e medie, raccoglie beni di prima necessità: alimenti a lunga scadenza, prodotti per l’igiene, articoli di cancelleria. Un piccolo gesti per donare un sorriso a chi vive situazioni di difficoltà.

