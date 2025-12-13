Il Comune di Masullas, in collaborazione con la Fondazione Parte Montis e le associazioni locali ha stilato il programma delle iniziative intitolato “Magie di Natale”. Un calendario natalizio iniziato i primi giorni di dicembre e che accompagnerà la comunità fino al 5 gennaio. Previste attività dedicate ai bambini, tradizioni, cultura, musica, solidarietà ed eventi dedicati a tutti.

La prossima settimana il primo appuntamento è fissato per martedì, con il Laboratorio di Natale in Biblioteca, a partire dalle 16.30. Giovedì 18, invece, a cura dell’associazione “Fadeus Festa”, in piazza Pinna, “Il Villaggio di Natale”. Domenica 21, chiude la settimana l’evento “Lo Zampognaro, la Magia e la Speranza del Natale”. Fino al 7 gennaio, inoltre, sarà a disposizione, in piazza Pinna, la pista di pattinaggio su ghiaccio.

«Anche quest’anno – commenta il sindaco Ennio Vacca – abbiamo un calendario ricco di eventi. Siamo molto orgogliosi della collaborazione con tutte le associazioni che ci hanno permesso di realizzare tutti questi appuntamenti».

