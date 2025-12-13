Oristano, addio all’ex presidente dei geometri Ninni MasalaIl Collegio provinciale piange «uno storico punto di riferimento della nostra Istituzione»
Lutto nel mondo dei geometri oristanesi per la scomparsa di Antonio Masala, per tutti Ninni, storico presidente del Collegio provinciale e figura di riferimento per l’intera categoria. Una notizia che ha colpito profondamente l’istituzione e i tanti professionisti che negli anni hanno condiviso con lui percorsi, battaglie e responsabilità.
Masala ha rappresentato a lungo il volto del Collegio, guidandolo con autorevolezza e senso delle istituzioni. Nel corso della sua attività professionale e istituzionale ha saputo coniugare competenza tecnica e capacità di dialogo, dedicando energie costanti alla tutela e alla valorizzazione della professione del geometra. Il suo impegno, sempre improntato alla correttezza e al rispetto dei ruoli, ha contribuito in maniera significativa alla crescita dell’ente e al rafforzamento del ruolo della categoria nel territorio.
A ricordarne la figura è l’attuale presidente del Collegio, Fulvio Deriu, che sottolinea come Masala sia stato «uno storico punto di riferimento della nostra Istituzione», capace di rappresentare i geometri «con passione e spirito di servizio». Deriu ne evidenzia anche il profilo umano: «Uomo di profonde qualità, generoso e determinato, ha saputo unire fermezza e disponibilità, guadagnandosi la stima e l’affetto dei colleghi». Un’eredità che, conclude, «resterà un patrimonio morale, etico e professionale per le generazioni future».