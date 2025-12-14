Gonnoscodina, al via le "Attività di Natale"Stilato il calendario
Anche a Gonnoscodina, nel periodo natalizio, si terranno diverse iniziative dedicate. Dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Pro Loco, è stato stilato il calendario delle “Attività di Natale”.
Programma che ha preso il via questo weekend: ieri i Mercatini di Natale e l’animazione per i bambini; oggi, invece, il Battesimo della Sella nel centro equestre “Il Giarino”, oltre a presepe e decorazioni per le vie del paese. Sabato 20, invece, è fissata la “Giornata dell’Anziano”, mentre lunedì 22 inizierà il concorso “Decoriamo Gonnoscodina”.
Domenica 28, alle 17.30, il “Concerto di Natale”, curato dal coro polifonico della “Scuola Civica di Musica Alessandra Saba”, nella Chiesa di San Sebastiano, e la “Castagnata” nel salone parrocchiale.
Chiusura il 3 gennaio, alle 21, con la consegna dei doni di Natale agli anziani e la tombolata, nei locali del Salone Parrocchiale.