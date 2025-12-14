Martedì 16 dicembre, alle 16.30, nella sede del GAL Marmilla in via Baressa 2, a Baradili, si svolgerà il primo incontro del percorso di animazione territoriale intitolato “Comunità del Mandorlo – La Comunità di tutela e del cibo”. L’evento punta ad unire le forze attraverso la costituzione della comunità di tutela: si parlerà del lavoro svolto, del piano di partecipazione e si discuterà su obiettivi e azioni future.

Il programma prevede, in apertura, i saluti di Matteo Castangia, presidente del GAL Marmilla, Anna Maria Camedda, sindaca di Baradili e presidente Unione dei Comune Alta Marmilla, e Antonio Maccioni, Direttore del Servizio Sviluppo Rurale Laore Sardegna.

A seguire gli interventi di Mauro Cau, capofila del Comitato promotore della Comunità di Tutela e sindaco di Baressa, Itria Fancello e Sandro Murgia, di Laore Sardegna. Chiuderà un momento di discussione su obiettivi e azioni della comunità e quali soggetti coinvolgere.

«La costituzione della Comunità di tutela e del cibo del Mandorlo sardo agro-biodiverso – commenta Mauro Cau, capofila e sindaco di Baressa - rappresenta un passaggio fondamentale per valorizzare una delle nostre risorse identitarie più preziose. Con questo percorso partecipato intendiamo rafforzare il legame tra territorio, produttori e cittadini, promuovendo un modello di sviluppo che tuteli la biodiversità, sostenga la filiera locale e generi nuove opportunità per le nostre comunità».

