Cagliari, città dal clima mite, dai quartieri storici come Stampace e dal nuovo waterfront, entra nel radar internazionale grazie a Condé Nast Traveller.

Cagliari 15 giugno 2025 - Fenicotteri e pulli Nuovi nati nel parco di Molentargius- S. Anedda Endrich
La rivista di viaggi di lusso dedica al capoluogo sardo reportage sulla versione italiana, inglese e americana, grazie al lavoro della giornalista Sara Magro.

Sara magro travel influencer
Dai mercati tradizionali come San Benedetto, agli hotel di lusso e alle boutique, fino a una cucina che fonde tradizione e innovazione, la città si presenta autentica e moderna.

Il reportage racconta anche luoghi iconici come il Bastione di Santa Croce e il Poetto, sottolineando la qualità della vita dei cagliaritani. Maddalena Fossati, head of content di Condé Nast Traveller, evidenzia l’importanza di scoprire destinazioni italiane meno conosciute ma ricche di fascino. 

La “pizzetta cagliaritana”, i progetti gastronomici innovativi e l’ospitalità degli hotel emergono come simboli di una città che sa accogliere e sorprendere. Il reportage resterà in Italia fino alla primavera, offrendo una vetrina mondiale a Cagliari fuori dai cliché turistici.

