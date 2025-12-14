Cagliari conquista il mondo con Condé Nast Traveller: «Può decollare grazie alla sua identità»La giornalista Sara Magro racconta il suo amore per la città nelle riviste patinate di tutto il mondo e sui social
Cagliari, città dal clima mite, dai quartieri storici come Stampace e dal nuovo waterfront, entra nel radar internazionale grazie a Condé Nast Traveller.
La rivista di viaggi di lusso dedica al capoluogo sardo reportage sulla versione italiana, inglese e americana, grazie al lavoro della giornalista Sara Magro.
Dai mercati tradizionali come San Benedetto, agli hotel di lusso e alle boutique, fino a una cucina che fonde tradizione e innovazione, la città si presenta autentica e moderna.
Il reportage racconta anche luoghi iconici come il Bastione di Santa Croce e il Poetto, sottolineando la qualità della vita dei cagliaritani. Maddalena Fossati, head of content di Condé Nast Traveller, evidenzia l’importanza di scoprire destinazioni italiane meno conosciute ma ricche di fascino.
La “pizzetta cagliaritana”, i progetti gastronomici innovativi e l’ospitalità degli hotel emergono come simboli di una città che sa accogliere e sorprendere. Il reportage resterà in Italia fino alla primavera, offrendo una vetrina mondiale a Cagliari fuori dai cliché turistici.
