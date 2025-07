Nei prossimi giorni, a Gonnoscodina, i ragazzi del Servizio Civile consegneranno nelle abitazioni un questionario conoscitivo.

Attraverso la compilazione dello stesso, i volontari operativi presso il Comune raccoglieranno delle informazioni utili per capire bisogni ed esigenze della popolazione, in modo tale da poter programmare delle attività in favore della comunità. I dati raccolti saranno trattati in forma anonima.

Il questionario cartaceo verrà consegnato a casa, può venire anche richiesto presso gli uffici comunali (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13), oppure sarà possibile compilarlo attraverso il link presente nel sito istituzionale dell’ente. La scadenza per la sua compilazione è prevista per il prossimo 20 luglio.

