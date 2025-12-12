Pasta, zucchero, olio, biscotti e tanto altro. È l’elenco della spesa, quella però che i cittadini fanno fatica a fare anche in occasione delle feste. Ecco perché ancora una volta interviene il Comune di Cabras con l’Iniziativa dal titolo “Un Natale per tutti”, che giunge all’ottava edizione. Dopo il successo degli scorsi anni l’assessorato alle Politiche Sociali, Assistenziali e Sanitarie ripropone l’evento che nel periodo natalizio offre un sostegno alle famiglie in difficoltà economica. Fino a venerdì 20 dicembre, sarà possibile dare il proprio contributo attraverso l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso i supermercati e i minimarket del paese. Saranno presenti dei banchetti di raccolta anche all’interno dei plessi dell’Istituto Comprensivo di Cabras e Solanas. Come da tradizione, a supportare l’iniziativa sono i componenti della Consulta Giovani Cabras, le associazioni di volontariato Anteas Cabras e Vincenziane Sacro Cuore Cabras che da anni, in collaborazione con la parrocchia e Caritas Parrocchiale, mettono a disposizione il loro operato a favore di chi è meno fortunato. Nel 2024 erano stati più di cento i nuclei familiari che avevano ricevuto il pacco alimentare, i dati elaborati dagli uffici comunali prevedono che anche quest’anno il numero delle donazioni si attesti sulla stessa cifra. Oltre alla solidarietà da parte della comunità, il Comune ha stanziato la cifra di ventimila euro per l’acquisto dei generi alimentari. “Con Un Natale per tutti vogliamo offrire un segno concreto di vicinanza alle famiglie e alle persone che stanno attraversando un momento di difficoltà – dichiara l’assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Assistenziali Laura Celletti – È un gesto semplice, ma carico di valore umano e sociale, che nasce dalla volontà di non lasciare indietro nessuno e di far sentire la presenza di un’intera comunità attenta e solidale. La collaborazione tra l’amministrazione comunale, il Servizio sociale, la parrocchia e le associazioni di volontariato rappresenta un esempio virtuoso di sinergia e permette di garantire, anche quest’anno, un Natale più sereno a chi vive situazioni di fragilità”. La distribuzione dei pacchi verrà effettuata martedì 23 dicembre sulla base di un apposito elenco stilato dagli assistenti sociali del comune e dalle volontarie delle associazioni.

© Riproduzione riservata