La storica chiesa Madonna delle Grazie ospiterà il Concerto di Natale, sabato 13 dicembre alle 19. Saranno i cori Jovas Ensemble diretto da Maria Gabriella Mura e il Coro Polifonico Algherese diretto da Ugo Spanu a cantare soavi melodie della tradizione natalizia.

Lo storico complesso religioso Madonna delle Grazie, chiesa e convento, risale al periodo compreso tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo. Intorno al 1545, grazie alla donazione dello stabile da parte della famiglia Zatrillas, fu annesso il Convento dei Servi di Maria, primo ordine religioso a Cuglieri.

Il Concerto è promosso dall’associazione Amici della Musica di Cuglieri e dalla Parrocchia Santa Maria ad Nives, in collaborazione con Associazione musicale Ellipsis, Associazione italiana attività musicali, con il sostegno e patrocinio di Regione e Comune di Cuglieri.

