Il Comune di Asuni riapre i termini per la presentazione delle domande di contributo, in modalità a sportello, per la sterilizzazione di cani e gatti femmina, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. L’iniziativa è finalizzata a promuovere la tutela e il benessere degli animali, prevenendo il randagismo e la riproduzione incontrollata. Possono presentare la domanda i cittadini residenti ad Asuni, proprietari di cani e gatti, con un ISEE pari o inferiore ai 20mila euro. Sarà ammessa una sola richiesta per nucleo familiare. L’ente comunale ha messo a disposizione, per l’intervento, una somma di 2.832 euro.

Il contributo copre il 70% della spesa sostenuta, con un massimo di 120 euro per i cani di taglia piccola, 150 euro per quelli di taglia media e 180 euro per quelli di taglia grande. Per i gatti, invece, previsto un massimo di 120 euro. Gli interessati, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, dovranno presentare il modulo di richiesta, disponibile sul sito istituzionale dell’ente o nell’Ufficio Amministrativo del Comune, via PEC (protocollo@pec.comuneasuni.it), e-mail (info@comuneasuni.it) o a mano all’Ufficio Protocollo. Per informazioni si possono contattare gli uffici comunali.

