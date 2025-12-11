Sarà un fine settimana all’insegna di musica, cultura e aggregazione nel territorio della Marmilla. Non fa eccezione Baressa, dove si respira già aria di Natale con tante iniziative da venerdì 12 a domenica 14 dicembre.

Eventi che fanno parte del ricco cartellone “Natale 2025 Insieme – Dicembre in Festa”, organizzato dal Comune, in collaborazione con il Consorzio Due Giare e le associazioni del paese. Il via venerdì 12, quando dalle 16 alle 18, nei locali della biblioteca, gli scacchi saranno per tutti con “Sarcidano Scacchi”.

Sabato 13, alle 10.30, sempre in biblioteca, la presentazione del libro “I mestieri del jazz” di Giudo Michelone; alle 12, invece, si parlerà della storia del jazz, in compagnia di Stefano Zenni. Domenica 14, infine, la gita per la popolazione a Orune, in occasione di “Cortes Apertas”.

