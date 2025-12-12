È in programma questo pomeriggio, alle 17, il convegno “12 anni di scavi a Villa Verde”. Nell’aula consiliare di via Indipendenza, si terrà l’aggiornamento sullo stato degli studi presso i siti di “Bruncu ‘e D’Omu e Mitza Su Putzu” e la presentazione delle attività per il 2026. L’evento è in collaborazione tra Comune e Università degli Studi di Cagliari.

Nel corso del pomeriggio, dopo i saluti del sindaco e delle autorità locali, sono previsti gli interventi di Riccardo Cicilloni (12 anni di scavi a Villa Verde), Riccardo Locci (Le attività della Soprintendenza ABAP in Alta Marmilla), Marco Cabras (I risultati della campagna di scavi 2025), Clara Origa (I ripostigli di bronzo della capanna 7), Daniele Cinus (Lo scavo della corte centrale – annualità 2025), Nicola Donato (La capanna 22 - risultati preliminari), Francesca Mereu (Lo scavo della fonte di “Mitza su Putzu” – annualità 2025), Stefania Mameli (Lo scavo della capanna 20 – annualità 2023/2024), Roberta Pinna (Il contesto ceramico della capanna 1 – scavi 1984), Cristina Concu (Il contesto ceramico della capanna 17 – scavi 2014/2017), Alfredo Carannante e Salvatore Chilardi (La fauna del villaggio di “Bruncu ‘e s’Omu” durante l’età nuragica, risultati preliminari).

