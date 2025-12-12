È in programma domani pomeriggio, sabato 13 dicembre, a Palmas Arborea, la 18esima edizione del concerto di Natale intitolato “Melodias”. L’evento è organizzato dal “Coro Palmarese”, con la direzione artistica del maestro Alessio Pilloni e, oltre ai padroni di casa, è prevista anche la partecipazione di altri due gruppi e delle Launeddas di Luca Loria. A partire dalle 19, nella Chiesa di Sant’Antioco Martire, si esibiranno il Coro Maschile “Tasis” di Isili, diretto dal Maestro Gianluca Podda, il Coro Femminile “Stella Splendes” di Belvì, con la direzione del Maestro Luigi Oliva e il “Coro Polifonico Palmarese” diretto da Alessio Pilloni. L’evento è a libera partecipazione. Presenterà la serata Gaia Cadoni.

