La Asl 5 di Oristano ha comunicato un aggiornamento sui turni di apertura degli ASCoT (ambulatori straordinari di comunità territoriali) per la sede di Terralba in via Napoli. Il turno, previsto venerdì 12 dicembre dalle ore 8 alle ore 13.30, sarà posticipato al pomeriggio al pomeriggio dalle ore 13.15 alle ore 18.15 per i pazienti senza medico del paese.

I cittadini privi del medico di famiglia possono recarsi gratuitamente presso l'ambulatorio straordinario, muniti di tessera sanitaria e della documentazione sanitaria relativa a farmaci e prescrizioni specialistiche, per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in Adi, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate.

© Riproduzione riservata