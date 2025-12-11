In Sardegna l’elisir di lunga vita è un segreto custodito nei millenni e ancora oggi oggetto di studio e fascinazione. Se ne parlerà anche sabato 13 dicembre, alle 17.30, all’Hospitalis Sancti Antoni, ultimo appuntamento del ciclo “L’Antiquarium Arborense e la Sardegna”.

A guidare il pubblico sarà Donata Luiselli, genetista dell’Università di Bologna, con la conferenza “Storia genetica della Sardegna tra passato e presente”. Il suo intervento proporrà un viaggio attraverso migrazioni antiche, isolamento geografico e continuità culturale, fattori che hanno modellato un patrimonio genetico straordinario e oggi centrale negli studi internazionali. Tra gli aspetti più affascinanti spicca il tema della longevità dei sardi, osservata non come mito da cartolina ma come dato scientifico capace di rivelare preziose informazioni su salute, adattamento e resilienza.

Il ciclo, promosso dal Museo Archeologico sotto la direzione di Carla Del Vais e realizzato con Fondazione Oristano e assessorato comunale alla Cultura, si conclude così con un appuntamento che intreccia rigore, narrazione e identità.

