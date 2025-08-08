Sole ma anche mare e divertimento. Per i bambini con problemi motori, che spesso non riescono ad arrivare nemmeno fino alla spiaggia, ora sarà possibile trascorrere qualche ora anche nell'acqua. Da questa mattina, sia nella borgata marina di San Giovanni di Sinis, nel territorio di Cabras, ma anche nella spiaggia di Torregrande, a ridosso dello stabilimento Eolo, sono state posizionate due piccole sedie job galleggianti.

Un regalo speciale nell'ambito del progetto dal titolo “Abbiamo a cuore la tua vita” che arriva dal Gruppo Abbi fondato dai fratelli Ibba, importante realtà imprenditoriale che registra i marchi Crai, Despar, Tuttigiorni, Leader Price Italia, Centro cash, La rosa dei gusti e Cuore dell'isola: «Anche i bambini, anzi, soprattutto loro, hanno diritto di vivere il mare nel migliore dei modi - spiega la direttrice dell'amministrazione, Maria Giovanna Ibba, presente questa mattina assieme al direttore generale, Stefano Ibba - Ecco perché abbiamo deciso di intervenire in tal senso. Le sedie che verranno donate sono cinque in realtà, due per la provincia di Oristano, appunto, da dove noi arriviamo, e altre tre per il Cagliaritano».

Questa mattina è avvenuta la consegna, tra i tanti turisti presenti nelle due spiagge. Ma non solo, è stato installato anche un cartello che parla chiaro: «Qui tutti possono giocare dentro e fuori dall'acqua, - si legge - Abbi Group dona le "jobette" per accogliere con gioia i bambini con disabilità. Perché l'estate è più bella quando è per tutti».

