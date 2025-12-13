Sarà un periodo natalizio ricco di eventi ed iniziative a Morgongiori. Il Comune, in collaborazione con le associazioni locali, ha infatti ufficializzato il programma di animazione, intrattenimento e gli eventi che si terranno nel piccolo centro del Monte Arci.

Già avviate le iniziative della Biblioteca comunale (i laboratori creativi “Il Cantiere del Natale” e “La Valigia delle Letterine”, fino al 22 dicembre) e della Pro loco (la realizzazione di alberi, presepi e decorazioni “Sta arrivando il Natale”). Tra le prossime iniziative ci sarà la consegna dei panettoni, a domicilio, per la popolazione anziana dai 65 anni in su. Sabato 20 dicembre, dalle 16.30, nella palestra comunale, “Il Villaggio di Babbo Natale”. Domenica, invece, a “Casa Contu”, dalle 17 il via a “La Castagnata”. Cartellone di eventi che prevede gli appuntamenti musicali il 23, il 26 e il 30 dicembre, e terminerà il 6 gennaio, con “Arriva la Befana”.

