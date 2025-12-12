All’ottimismo della maggioranza dopo l’approvazione del documento tecnico del servizio di raccolta differenziata, che garantirebbe un risparmio di 300 mila euro l’anno e un servizio migliore, fa da contraltare la voce critica dell’opposizione. I consiglieri Alessandro Campus e Angelo Masala hanno espresso forte preoccupazione.

" Intanto sul reale risparmio i conti non possono essere fatti ora e secondo noi sono sbagliati- avvertono Campus e Masala-. Non abbiamo partecipato al voto – aggiungono- – perché con un preavviso di 48 ore ci è stato chiesto di analizzare centinaia di pagine e decidere su un appalto che sfiora i trenta milioni di euro. L’attuale amministrazione, avrebbe dovuto condividere le scelte con il Consiglio e con la cittadinanza. Siamo in ritardo su tutti i fronti, con proroghe che temiamo non siano finite. Inoltre, contrariamente a quanto affermato, il servizio comporterà un aggravio per le casse comunali e per l’utenza”.

I consiglieri denunciano inoltre la perdita di risorse legate alla premialità per l’introduzione della tariffa puntuale, sottolineando come nelle dichiarazioni entusiastiche dell’amministrazione si leggano diverse imprecisioni.

Campus ricorda ad esempio come “già in occasione di precedenti bandi, come quello dei parcheggi, avevamo avvisato dei pericoli. Non ci hanno ascoltato”. Masala invece rivolge un appello al senso civico dei cittadini: «Siamo fiduciosi nei bosani, ma riteniamo che bisogna stare attenti al rischio di avere depositi di spazzatura dappertutto”.

