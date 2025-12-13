Il Comune di Siamanna ha pubblicato un avviso per la concessione di Voucher alle famiglie per il servizio di Asilo Nido dedicato ai figli minori dai 3 ai 36 mesi. La somma rappresenta un ristoro delle spese sostenute dalle famiglie per il servizio di asilo nido erogato da soggetti pubblici o privati.

Il voucher potrà essere richiesto per la frequenza ad asili nido, micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, baby parking e nidi domiciliari. Coloro che hanno più figli minori che frequentano l’asilo nido, possono presentare domanda per ciascun figlio.

L’importo sarà poi pari ad una percentuale del costo sostenuto per la retta di frequenza, in base all’importo ISEE del nucleo familiare. Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2025, per un massimo di 11 mesi. Le richieste potranno essere presentate, entro il prossimo 30 dicembre, a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, depositata in busta chiusa nella cassetta della posta collocata all’esterno della sede dell’ente, via PEC (indirizzo comune.siamanna.or@legalmail.it) o via mail (ass­­_sociale@comune.siamanna.or.it).

