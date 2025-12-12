Poche luci, quasi nulla, e paese spento in occasione del Natale che si avvicina. Ma i cittadini non demordono e fanno da soli. A Uras gli addobbi natalizi che il Comune quest'anno ha installato sono pochissimi: c’è un albero di Natale nella piazza della chiesa con qualche luce e un altro moderno all’uscita del paese, nella rotonda all'incrocio per andare ad Arcidano. Nient'altro.

Ecco perché il gruppo "La Voce di Uras”, nato alcuni mesi fa e formato da diversi cittadini, chiede ai residenti di illuminare almeno i giardini delle abitazioni.

«Non si sente il Natale, non c'è allegria, non c'è luce, non c'è colore - dice Laura Dessì, che guida il gruppo, promotrice dell’iniziativa - Ecco perché ho chiesto di addobbare l'esterno delle case con qualcosa di colorato, di luccicante che richiami la magia del Natale. Per strappare un sorriso, per incuriosire un bambino che passa. Non lasciamo che Uras resti al buio. Siamo vivi».

