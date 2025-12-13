Stilato il lungo programma di appuntamenti intitolato “Natale Insieme a Gonnostramatza”. Nel paese della Marmilla un cartellone che prenderà il via oggi, sabato 13 dicembre e che proseguirà fino al prossimo 6 gennaio, stilato dal Comune in collaborazione con le associazioni locali.

Oggi la giornata dedicata ai giovani della Terza Età “Testimongius de vida”, con il pranzo riservato agli anziani e, a seguire, intrattenimenti vari. Alle 18.30, appuntamento con il teatro: negli spazi del Salone Parrocchiale, a cura dell’APS “Su Cuccaioi”, verrà proposta la commedia “S’Omu Spiridada”. La prossima settimana previste altre iniziative. Martedì 16, alle 18, la presentazione del libro “Imperfetto Femminile”, di Daniela Nurra, nei locali del museo “Turcus e Morus”. Domenica 21, alle 15.15, l’inaugurazione della “Mostra della Gentilezza”, realizzata con le opere dei bambini di Gonnostramatza, negli spazi del museo. Dalle 15.30 alle 18.30, in piazza “Il grande villaggio di Babbo Natale”, con animazione, giochi e intrattenimento.

