Conto alla rovescia a Cabras per i festeggiamenti di Carnevale organizzato dal Comune.

L’appuntamento è per giovedì grasso, 12 febbraio, con la sfilata in maschera delle alunne e degli

alunni delle scuole di Cabras e Solanas. A partire dalle 10.30, bambini e ragazzi, accompagnati

da insegnanti e personale scolastico, attraverseranno le vie del centro storico per poi riunirsi in

piazza Don Sturzo, dove ad attenderli ci saranno musica, giochi, animazione e, come da tradizione, le zippole per tutti.

«La sfilata in maschera delle scuole è un evento ludico e ricreativo che rappresenta un importante momento di festa collettiva per i più piccoli e per l’intera comunità - fanno sapere dal Comune - Per agevolare la partecipazione, è stato predisposto un servizio navetta in autobus per le bambine e i bambini della scuola Primaria di Solanas e della scuola dell'Infanzia di via De Gasperi».

La giornata proseguirà nel pomeriggio: alle15.30, sempre in piazza Don Sturzo, si terrà la

Festa in maschera aperta a bambini, genitori e nonni, con balli, giochi e animazione per tutte le

età.

