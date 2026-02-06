L’associazione Komunque Donne ha rinnovato il proprio direttivo. È stata eletta presidente Daniela Somaroli. Maria

Luisa Albiero invece sarà la sua vice e Silvia Pibi la segretaria. "L’associazione - si legge in una nota - esprime un sentito ringraziamento al direttivo uscente per il lavoro svolto con dedizione e responsabilità nel corso del mandato, contribuendo in modo significativo alla continuità e allo sviluppo delle attività associative. Con il nuovo direttivo, Komunque Donne prosegue il proprio impegno sul territorio con l’obiettivo di dare continuità ai progetti in essere e di avviarne di nuovi, nel rispetto dei valori di partecipazione, inclusione e condivisione che da sempre ne guidano l’azione". L'associazione, fondata nel 2018, è nata per offrire un supporto concreto, fatto di vicinanza e condivisione, durante le diverse fasi del percorso della malattia, con l’obiettivo di favorire il recupero del benessere psicofisico complessivo della persona. Si tratta di un gruppo formato da donne operate di tumore al seno e da figure professionali specializzate in ambito oncologico. L’associazione ringrazia l’ospedale San Martino, il personale sanitario e tutti coloro che

sostengono con affetto le attività di supporto e prevenzione rivolte alle donne del territorio.

