Dopo Asti e Feltre, ora anche Firenze. Ci sarà un pò di Toscana in occasione della Sartiglia. Anche quest’anno i Tamburini e Trombettieri Pro Loco Oristano rinnovano l’amicizia con il borgo Viatosto di Asti e il quartiere Castello di Feltre. Una delegazione sarà presente in città domenica 15 febbraio 2026. Ma questa volta sarà inaugurato il nuovo rapporto di collaborazione con i musici del Corteo Storico della Repubblica fiorentina e del Calcio Storico fiorentino. "Un’amicizia divenuta realtà grazie alla grande sensibilità e disponibilità dell’assessorato alle Tradizioni Popolari del Comune di Firenze - fa sapere il grruppo Tamburi e trombettieri della Pro Loco di Oristano - della Presidenza del Calcio Storico fiorentino e degli altri importanti attori delle tradizioni fiorentine. La Sartiglia incontra il Palio di Asti, il Palio di Feltre, il Corteo Storico della Repubblica fiorentina e il Calcio Storico fiorentino, ne siamo orgogliosi". Saranno tre giorni in cui Oristano, Asti, Feltre e Firenze saranno più vicine. "Come Tamburini e Trombettieri Pro Loco Oristano, ma soprattutto come soci volontari della Pro Loco - si legge nella nota del gruppo - crediamo nella promozione e valorizzazione della Sartiglia e della nostra città. L’amicizia e collaborazione con queste realtà ne sono una concreta testimonianza".

© Riproduzione riservata