Il Comune di Villaurbana ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei “Premi di Laurea” per l’anno 2025. Il concorso pubblico prevede l’assegnazione dei premi ai giovani residenti che si sono laureati nel 2025: il premio sarà di 700 euro per la Laurea Magistrale a ciclo unico, 300 euro per quella Triennale e di 400 euro per la Magistrale (Specialistica). Gli studenti che hanno conseguito il premio per la Laurea Triennale nel 2025 potranno poi richiedere l’ulteriore premio all’ottenimento, in futuro, della Magistrale. Il contributo è finalizzato all’acquisto di materiale e attrezzature tecniche, didattiche e per quelle attività formative utili per l’aggiornamento professionale, comprese le spese di viaggio. Per partecipare al Concorso, le richieste dovranno essere inviate via Pec (indirizzo protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it) o e-mail (info@comune.villaurbana.or.it), via posta e a mano all’Ufficio Protocollo del Comune. La domanda dovrà pervenire al Comune entro il 6 marzo.

